Это может существенно изменить подход к созданию дата-центров

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания NVIDIA работает над новым процессором, предназначенном специально для ускорения вычислений в области искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время большинство ИИ-вычислений происходит на мощных графических процессорах (GPU) вроде H200, которые гораздо дороже. Появление на рынке альтернативы позволило бы изменить подход к созданию центров обработки данных. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, в новом ИИ-чипе NVIDIA акцент делается на быструю и энергоэффективную обработку запросов уже обученных моделей. Сама технология основана на наработках стартапа Groq, приобретённого NVIDIA за 20 миллионов долларов. Подобные чипы могут представлять интерес для крупных технологических компаний, включая OpenAI, которая использует H200 и другие процессоры для работы своего чат-бота ChatGPT с возможностями ИИ. Источники издания утверждают, что новый чип будет официально представлен на конференции разработчиков Global Technology Conference в Сан-Хосе (штат Калифорния).

The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что создание нового ИИ-чипа обусловлено не только эффективностью и целесообразностью его использования, но и стремлениями NVIDIA сохранить своё лидерство в поставках процессоров для ИИ. Компания работает над решением, которое позволит не только обучать ИИ-модели, но и запускать их.