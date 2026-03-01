Сайт Конференция
Nacvark
WSJ: NVIDIA работает над новым ИИ-чипом для ускорения обработки данных
Это может существенно изменить подход к созданию дата-центров

Издание The Wall Street Journal, ссылаясь на собственные источники, пишет, что компания NVIDIA работает над новым процессором, предназначенном специально для ускорения вычислений в области искусственного интеллекта (ИИ). В настоящее время большинство ИИ-вычислений происходит на мощных графических процессорах (GPU) вроде H200, которые гораздо дороже. Появление на рынке альтернативы позволило бы изменить подход к созданию центров обработки данных.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)По данным издания, в новом ИИ-чипе NVIDIA акцент делается на быструю и энергоэффективную обработку запросов уже обученных моделей. Сама технология основана на наработках стартапа Groq, приобретённого NVIDIA за 20 миллионов долларов. Подобные чипы могут представлять интерес для крупных технологических компаний, включая OpenAI, которая использует H200 и другие процессоры для работы своего чат-бота ChatGPT с возможностями ИИ. Источники издания утверждают, что новый чип будет официально представлен на конференции разработчиков Global Technology Conference в Сан-Хосе (штат Калифорния).

The Wall Street Journal акцентирует внимание на том, что создание нового ИИ-чипа обусловлено не только эффективностью и целесообразностью его использования, но и стремлениями NVIDIA сохранить своё лидерство в поставках процессоров для ИИ. Компания работает над решением, которое позволит не только обучать ИИ-модели, но и запускать их.

#nvidia #сша #openai
Источник: wsj.com
+
Написать комментарий (0)
Сейчас обсуждают

Johan_WTF
03:32
Вопрос в том, сколько из них рабочих? Так как возвращают зачастую неисправный товар.
Пользователь Reddit случайно купил 40 модулей памяти DDR5 по 16 Гбайт за $100
Yura Drokin
03:29
Постоянное отображение (через плагин DirSizeCalc) Скачайте и установите плагин DirSizeCalc.. Перейдите в Конфигурация → Настройка → Колонки → Наборы колонок...Создайте новый набор или измените текущий...
Как расчистить SSD от хлама — или как я удалил более 300 ГБ ненужных файлов за 10 минут
Тимур Вихарев
03:13
Я просто не понимаю, зачем в 26 году брать fullhd 27, когда сейчас за минимальную доплату можно взять например 34 wqhd/uwqhd. Ладно бы между ними разница была в цене 50%, но когда я последний раз поку...
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Зю
03:02
У 5800X3D 105W нужно для питания 8 ядер на высокой частоте, а у 5500X3D 105W нужно для питания 6 ядер на низкой частоте. Прямо максимальная отбраковка моделей с кэшем, с большими токами утечек
Ryzen 5 5500X3D готов к выходу в Китае — это самый дешёвый процессор с 3D-кэшем от AMD
Тимур Вихарев
03:02
4к - это попиксельно 4 fullhd, по этому 4к монитор идеально показывает fullhd картинку, просто масштабируя каждый пиксель в 4. А вот qhd в fullhd - получаются дробные пиксели и там да, все плохо.
Собираюсь купить третий по счету 1080p монитор за 15 лет — объясняю, почему не 1440p или 4K
Иван Горохов
02:33
Ты сперва справку покажи, постоянный клиент пнд, клоун с мозгами малолетки
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
Djereli
02:18
Тебе уже сказано лечить голову . То хохлы, то палата, а теперь я ничего не говорил и меня обижают. Ну можешь мамке в юбку попла ать
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
Dimon1996
02:16
Смотря, что от БП требуется. Я специально БП брал на 850 Вт, т.е. как минимум с двукратным запасом, исключительно с целью, чтоб БП большую часть времени работал в полностью пассивном режиме. И тишина ...
Эксперт показал, что происходит при использовании маломощного блока питания в ПК с RTX 5090
Иван Горохов
02:09
Стрелочница, с понтами пятиклашки, иди уже спать, ты бы ещё написал - "сам такой"
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
Djereli
02:06
Кроме тебя там мало у кого есть желание быть в палате. Тем более у тебя острая форма хохло голюнов
ФНС усилит проверки соцсетей россиян, чтобы выявить незадекларированные доходы
