Глава Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) готов к отказу США от контракта с его компанией

В прошлом году компания Anthropic, специализирующаяся на развитии искусственного интеллекта (ИИ), получила контракт от Министерства обороны США на предоставление своих технологий американским военным. При этом компания отказала Пентагону в полном доступе к своим возможностям, сославшись на собственные принципы, включая запрет на использование ИИ в военных целях. Источник изображения: Reuters

URL изображенияГенеральный директор Anthropic Дарио Амодеи (Dario Amodei) после недавних контактов с Пентагоном подтвердил неизменность позиции компании: она не предоставит правительству США полный доступ к своим ИИ-возможностям. По его словам, даже предупреждение Пентагона о готовности к расторжению контракта стоимостью 200 миллионов долларов не меняет официальную позицию оборонного ведомства.

«Мы не можем с чистой совестью удовлетворить их (военных) просьбу», – объясняет Амодеи.

Дарио Амодеи выразил надежду, что США откажутся от своих требований и будут использовать технологии Anthropic в рамках существующих ограничений. В противном случае, если Пентагон решит отказаться от услуг компании, она будет работать над обеспечением «плавного перехода к другому поставщику». В настоящее время компания продолжает переговоры с правительством США.

Стоит отметить, что Пентагон также сотрудничает с другими компаниями в области ИИ – OpenAI, Google и xAI. В отличие от Anthropic, они полностью удовлетворяют запросы военных.