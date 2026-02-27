Основной площадкой по-прежнему остаются США

Компания OpenAI (США), известная своим чат-ботом ChatGPT с возможностями искусственного интеллекта (ИИ), объявила о планах сделать Лондон крупнейшим исследовательским центром за пределами США. По мнению руководителя исследовательского отдела компании Марка Чена, технологическая экосистема Великобритании представляет собой идеальную среду для инвестиций и новых разработок в области ИИ. При этом основной площадкой OpenAI по-прежнему остаётся Сан-Франциско (штат Калифорния), где расположена штаб-квартира компании. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Министр науки, инноваций и технологий Великобритании Лиз Кендалл приветствовала решение OpenAI, подчеркнув, что оно демонстрирует вотум доверия к британскому рынку. Расширение присутствия крупной компании в сфере ИИ на британских территориях, очевидно, представляет для Лондона важное значение, учитывая темпы развития и инвестиции в этой области.

В настоящее время OpenAI ещё не озвучила конкретных деталей своего плана, включая предполагаемый объём инвестиций и количество создаваемых рабочих мест. Офис компании в Лондоне имеет небольшой штат из 30 сотрудников. При этом европейская штаб-квартира OpenAI располагается в Дублине (Ирландия), где работает примерно 60 человек.