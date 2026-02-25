Информация привела к росту акций компании на 10% за сутки

Компания WiseTech Global из Австралии, специализирующаяся на разработке программного обеспечения для международной логистики, сообщила о планах сократить около 2 тысяч сотрудников в течение следующих двух лет. Обусловлено это активной внедрением искусственного интеллекта (ИИ) в разработку программного обеспечения и внутренние операции. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Сокращение затронет около 29% персонала компании, находящегося в 40 странах. Некоторые команды вовсе будут сокращены вдвое, включая отделы разработки продуктов и обслуживания клиентов. Генеральный директор WiseTech Global Зубин Аппоо считает, что разработка программного обеспечения пережила самый значительный сдвиг за последние десятилетия, имея в виду способность ИИ самостоятельно писать программный код.

Reuters акцентирует внимание на том, что акции WiseTech Global в последние годы не привлекают внимание акционеров после обвинений основателя и бывшего генерального директора Ричарда Уайта в присвоении средств компании. Капитализация компании падает после активного роста в 2024 и 2025 годах. Однако информация о планах заменить 2 тысячи сотрудников ИИ привела к росту акций на 10% всего за сутки.