Китайские учёные больше не смогут претендовать на поддержку Horizone Europe с бюджетом в 93 миллиарда евро

Исследователей из Китая исключили из программ Европейского союза по сотрудничеству в области технологий, лишив возможности получать гранты для поддержки исследований в критических областях. Об этом сообщает китайское издание South China Morning Post. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Речь идёт о программе Horizone Europe с общим бюджетом финансирования в 93 миллиарда евро. Программа предусматривала поддержку исследований, связанных с квантовыми технологиями, искусственным интеллектом, микроэлектроникой и биотехнологиями. Решение об исключении китайских исследователей из программы обусловлены тем, что технологии потенциально могут использоваться Китаем в военных целях. При этом финансирование продолжится в сферах, связанных с климатом, экологией, сельским хозяйством и продовольствием.

Отмечается, что решение существенно не повлияет на китайские компании, учитывая итак низкий уровень технологического сотрудничества между Европейским союзом и Китаем. В то же время европейские компании теперь должны доказывать, что их партнёры не контролируются китайскими организациями. На развитие технологий внутри Китая европейское решение никак не повлияет. Проще говоря, европейские компании не смогут заручиться финансированием своих исследований, если привлекут к ним китайских исследователей.