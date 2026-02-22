Сайт Конференция
В ОАЭ сообщили о предотвращении кибератак с применением ИИ
Кибератаки были направлены против цифровой инфраструктуры страны

Объединённые Арабские Эмираты (ОАЭ) предотвратили кибератаки, направленные против цифровой инфраструктуру страны и жизненно важных секторов экономики. Об этом сообщает издание Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство страны.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)Сообщается, что кибератаки предусматривали попытку проникновения в сеть, развёртывания программ-вымогателей (блокируют доступ к устройству с целью вымогательства) и систематические фишинговые кампании против национальных платформ. Отмечается, что для организации кибератак использовались технологии искусственного интеллекта. В ОАЭ не возложили вину на конкретную страну или хакерскую группировку.

Ранее Amazon Threat Intelligence отчитывалось о взломе 600 межсетевых экранов за последние 2,5 недели с помощью ИИ. Эксперты подчеркнули, что неопытные злоумышленники прибегают к использованию ИИ, значительно оптимизируя выполнение задач для проведения кибератак. Подобные кибератаки не смогут взломать сети с хорошей защитой, но значительно сокращают время взлома незащищённых устройств без необходимости привлечения профессиональной команды хакеров.

#искусственный интеллект #оаэ #кибератака
Источник: reuters.com
