Предполагается, что её владелец с помощью голосовых команд сможет заказывать продукты в интернете

Издание The Information со ссылкой на собственные источники сообщает о планах OpenAI (США) выпустить собственную линейку устройств с искусственным интеллектом (ИИ), над чем уже работает более 200 человек. Первым таким устройством станет умная колонка с камерой, которая может распознавать владельца и окружение. Стоимость такой колонки будет от 200 до 300 долларов.

Источник изображения: Bloomberg

URL изображенияФункционал колонки позволит владельцу заказывать продукты с помощью голосовых команд, предварительно авторизовав свою личность. Источники издания утверждают, что колонку хотели показали во второй половине этого года, но есть технические и юридические препятствия для этого. Отгрузка первой партии колонок состоится не раньше февраля 2027 года.

Может быть интересно

По данным издания, компания также может выпустить умную очки и лампу. При этом отмечается, что умные очки не поступят в серийное производство раньше 2028 года. Все устройства OpenAI будут заточены под функции ИИ, учитывая специфику деятельности компании.

OpenAI является не единственной компанией, которая хочет выпустить на рынок устройства с функциями ИИ. Многие технологические гиганты, включая Apple, разрабатывают такую продукцию и готовятся представить её в ближайшие годы.