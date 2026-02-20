При этом ЕЦБ потратит примерно €1,3 млрд

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне заявил, что введение цифрового евро потребует от банковских учреждений Европейского союза дополнительные расходы в размере от 4 до 6 миллиардов евро в течение четырёх лет. При этом операционные расходы ЕЦБ составят 1,3 миллиарда евро или примерно 300 миллионов евро в год. Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)При этом Чиполлоне подчеркнул, что европейские банки смогут компенсировать свои расходы за счёт будущих комиссионных сборов, получаемых от клиентов за предоставление услуг по переводу евро в цифровой формат. Помимо необходимости инвестиций в инфраструктуру, банки должны обеспечить все возможности для осуществления транзакций в цифровом евро с помощью смартфонов (мобильное приложение).

Цифровой евро будет распространяться на страны еврозоны, а также другие государства, которые имеют договорённость с ЕЦБ. Комиссии на транзакции будут значительно ниже, чем у платёжных систем MasterCard и Visa, что делает цифровую валюту привлекательным аналогом для межгосударственных переводов. В настоящее время ЕЦБ ожидает от Европейского союза принятие законодательства, которое утвердит положение цифрового евро в экономической системы сообщества. Ожидается, что официальный запуск цифрового евро станет возможным к 2029 году.