Nacvark
Введение цифрового евро обойдётся банкам ЕС от 4 до 6 млрд евро
При этом ЕЦБ потратит примерно €1,3 млрд

Член Совета управляющих Европейского центрального банка (ЕЦБ) Пьеро Чиполлоне заявил, что введение цифрового евро потребует от банковских учреждений Европейского союза дополнительные расходы в размере от 4 до 6 миллиардов евро в течение четырёх лет. При этом операционные расходы ЕЦБ составят 1,3 миллиарда евро или примерно 300 миллионов евро в год.Источник изображения: Gemini AI (сгенерировано)При этом Чиполлоне подчеркнул, что европейские банки смогут компенсировать свои расходы за счёт будущих комиссионных сборов, получаемых от клиентов за предоставление услуг по переводу евро в цифровой формат. Помимо необходимости инвестиций в инфраструктуру, банки должны обеспечить все возможности для осуществления транзакций в цифровом евро с помощью смартфонов (мобильное приложение).

Цифровой евро будет распространяться на страны еврозоны, а также другие государства, которые имеют договорённость с ЕЦБ. Комиссии на транзакции будут значительно ниже, чем у платёжных систем MasterCard и Visa, что делает цифровую валюту привлекательным аналогом для межгосударственных переводов. В настоящее время ЕЦБ ожидает от Европейского союза принятие законодательства, которое утвердит положение цифрового евро в экономической системы сообщества. Ожидается, что официальный запуск цифрового евро станет возможным к 2029 году.

#евросоюз #евро #цифровой евро
Источник: reuters.com
Сейчас обсуждают

TM1
02:33
Надеюсь, этот разьем сиенят в следующем поколении карт. Я и сам ушел с 450- на двухсотпятидесятиваттную карту, переждать.
Лимит мощности и сниженное напряжение не спасли владельца RTX 5090 от плавления адаптера 12V-2x6
32Влад32
02:10
Стоимость скромненькой посылочки с дешевым содержимым в соседний город может стоить у Почты рублей под 400! Это нормально?
Минцифры хочет законодательно уравнять правила доставки для «Почты России» и маркетплейсов
TM1
01:55
Это да, но исследователи в микрософте по 10 тыс лет не живут, им важно бюджет получить, пока ИИ их не выгнал, а не о стабильности аморфных структур думать. Могли бы и миллион лет написать, но, видимо,...
Microsoft разработала технологию хранения данных в течение 10 000 лет на стеклянных дисках
Henry Morgan
01:09
это х..ня называется
Почему видеокарты NVIDIA лучшие на рынке и каковы системные требования у ChimbaBenchXPL
Зю
00:26
Три симки разных операторов после возвращения активировал. Вроде всё сработало.
Коммерсантъ: Активация сим-карт после роуминга работает только в половине случаев
Зю
00:23
Так-то стекло — текучий аморфный материал. Старые 100-летние окна костёлов снизу толще, потому что за века "стекли" вниз
Microsoft разработала технологию хранения данных в течение 10 000 лет на стеклянных дисках
Зю
00:21
чтобы интелу было не так стыдно выпускать новую линейку
Десктопные процессоры AMD Zen 6 «Olympic Ridge» получат от 6 до 24 ядер
deema35
00:19
"Он объясняет, почему всем производителям следует уже сейчас запастись достаточным количеством оперативки." Недавно была новость что генеральный директор Lenovo советует все запасаться ноутбуками. Те...
Глава Phison ожидает сокращения производства комплектующих к ПК из-за дефицита оперативной памяти
Ilikethat
00:10
Похоже сотрудники полиции тихонько ныкали битки.😁. А как пошла волна огласки, решили вернуть.🤷
В Южной Корее хакер вернул властям ранее похищенные 320 Bitcoin стоимостью почти $21 млн
Данил Поршнев
00:10
Ну и бредятина про 100 градусов Греется цп в телефоне, причем сразу мгновенно, поэтому про "нагрелся до 100 градусов" немного бред До 50, ещё подумать можно, но это уже критично
Cyberpunk 2077 запустили на Red Magic 11 Pro: смартфон нагрелся до 100 °C всего при 40 fps
