Это при условии, что парк роботакси исчисляется лишь сотнями машин

Компания Tesla продвигает свою идею по созданию автономного такси, которое сочетает в себе использование электрокаров и отсутствие водителя. Роботакси руководствуется определяемым пассажиром маршрутом, датчиками и искусственным интеллектом. До сих пор остаётся вопросом, могут ли современные технологии обеспечить безопасность беспилотных поездок, поэтому ещё нигде в мире массово не запускали услуги роботакси. Источник изображения: TeslaТем не менее, 22 июня 2025 года в городе Остин (штат Техас) компания Tesla всё же запустила роботакси в тестовом режиме. Позже компания расширила парк автомобилей, где по-прежнему находились водители для контроля безопасности. Несмотря на меры предосторожности, уже в июле произошла первая авария с участием роботакси Tesla, которая ограничилась только материальным ущербом.

По данным Национального управления безопасности дорожного движения США (NHTSA), ссылающегося на предоставленную Tesla информацию, с момента запуска роботакси 8 месяцев назад произошло уже 14 аварий. Некоторые случаи ограничивались материальным ущербом, а некоторые – незначительными травмами или даже госпитализацией. Было два случая, когда роботакси парковалось задним ходом и въезжало в объекты на парковках.

Может быть интересно

Tesla продолжает расширять программу тестирования роботакси, проводя поездки уже без участия водителей. В планах компании распространить свои услуги в других городах США, а также увеличить доступный парк автомобилей. Нет официальной информации о том, сколько роботакси Tesla эксплуатируется в настоящее время, но количество пока исчисляется лишь сотнями. При этом Tesla отстаёт от Waymo (принадлежит Alphabet), которая с 2020 года предоставляет услуги роботакси жителям Финикса (штат Аризона).