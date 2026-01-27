Компания объединится с PG&E Corporation, Salesforce и Wells Fargo

Оборонная компания Lockheed Martin объявила о сотрудничестве с компаниями PG&E Corporation, Salesforce и Wells Fargo для создания совместного предприятия Emberpoint, которое будет специализироваться на интеграции решений для борьбы с лесными пожарами. Основная задача – помочь службам экстренного реагирования в обнаружении, предотвращении и ликвидации лесных пожаров.

Новое предприятие будет полагаться на искусственный интеллект, автономные системы и интегрированные технологии управления и контроля. Предполагается, что такой подход позволит обнаруживать пожары на ранних стадиях, предотвращать их распространение и улучшать координацию усилий по предотвращению пожаров. Судя по всему, речь идёт о размещении в зонах повышенного риска датчиков и другого оборудования для выявлений начальных очагов возгорания.

Компании распределят нагрузку между собой. Так, например, PG&E Corporation совместно с государственными органами составит географическую карту с указанием мест, где существуют риски возгорания. В то же время Salesforce разработает механизм интеграции всех потоков данных в единую суть в режиме реального времени, а Wells Fargo профинансирует проект посредством капитальных инвестиций. При этом не уточняется, чем именно займётся Lockheed Martin, но, вероятнее всего, оборонная компания предоставит автономные возможности (датчики и другое оборудование, разрабатываемое для военных).

Лесные пожары в США являются одной из проблем, которая ежегодно приносит многомиллиардные убытки. Пожары в Лос-Анджелесе в январе 2025 года стали самым дорогостоящим стихийным бедствием, причинившим США ущерб на сумму 53 миллиарда долларов.