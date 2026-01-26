Компания уже провела лётные испытания барражирующего боеприпаса

Компания Edinburgh Drone Company (Великобритания) представила разработанный её беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударного действия с неподвижным крылом HAMMER, который уже прошёл первые лётные испытания. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на официальные заявления британской компании.

Дрон-камикадзе состоит из простых комплектующих с акцентом на экономическую эффективность и масштабируемое производство. При этом он оснащается небольшой боевой частью весом 2,5 килограмма, которая может пробить 60 сантиметров бронированной стали (достаточно для поражения лёгкой - средней бронетехники). В будущем вес боеприпаса будет увеличиваться, поскольку испытания подтвердили грузоподъёмность от 3,5 килограмм. Дальность действия HAMMER составляет 22 километра в стандартной конфигурации, а в улучшенной – до 50 километров. При этом автономность может быть увеличена с помощью дополнительных батарей.

Представитель Edinburgh Drone Company утверждает, что барражирующий боеприпас их производства «на 100 тысяч фунтов стерлингов дешевле, чем аналогичные предложения европейских компаний». Точная стоимость не озвучивается, но, судя по всему, дрон-камикадзе не такой дешёвый, как тот же немецкий Helsing HF-1 (до 20 тысяч долларов).