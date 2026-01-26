Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
Nacvark
Британская компания продемонстрировала дрон-камикадзе HAMMER с дальностью действия до 50 км
Компания уже провела лётные испытания барражирующего боеприпаса

Компания Edinburgh Drone Company (Великобритания) представила разработанный её беспилотный летательный аппарат (БПЛА) ударного действия с неподвижным крылом HAMMER, который уже прошёл первые лётные испытания. Об этом сообщает издание UK Defence Journal, ссылаясь на официальные заявления британской компании.

Дрон-камикадзе состоит из простых комплектующих с акцентом на экономическую эффективность и масштабируемое производство. При этом он оснащается небольшой боевой частью весом 2,5 килограмма, которая может пробить 60 сантиметров бронированной стали (достаточно для поражения лёгкой - средней бронетехники). В будущем вес боеприпаса будет увеличиваться, поскольку испытания подтвердили грузоподъёмность от 3,5 килограмм. Дальность действия HAMMER составляет 22 километра в стандартной конфигурации, а в улучшенной – до 50 километров. При этом автономность может быть увеличена с помощью дополнительных батарей.

Может быть интересно

Представитель Edinburgh Drone Company утверждает, что барражирующий боеприпас их производства «на 100 тысяч фунтов стерлингов дешевле, чем аналогичные предложения европейских компаний». Точная стоимость не озвучивается, но, судя по всему, дрон-камикадзе не такой дешёвый, как тот же немецкий Helsing HF-1 (до 20 тысяч долларов).

#великобритания #hammer
Источник: ukdefencejournal.org.uk
+
Написать комментарий (0)
Теперь в новом формате

Наш Telegram-канал @overclockers_news
Подписывайся, чтобы быть в курсе всех новостей!

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Энтузиаст собрал ПК на Ryzen 5 5600X с RX 6700 XT и протестировал его в ряде игр
9
Вместо приобретённой за $3000 RTX 5090 покупатель получил в посылке камни в полотенце
+
Первый российский станок по ошиповке шин начал производиться на бывшем заводе Michelin
1
В Казахстане десантно-штурмовые войска наладили собственное производство FPV-дронов
+
В Hardware Unboxed сравнили игровую производительность в Windows 11 и Windows 10
4
Легендарный «ИМЗ» запускает в производство два новых мотоцикла — Ural Neo 500 и XR3
2
Чешский самолёт L-39 Skyfox преодолел 23 тысячи км без полного технического обслуживания
+
Трамп рассказал о новом оружии США, которое было применено в Венесуэле
1
В Сети появились фотографии седана и универсала Lada Vesta Sport со 145-сильным двигателем
1
Два обладателя RX 9070 XT от Sapphire пожаловались на расплавленные 16-контактные разъёмы питания
37
Carscoops: Audi исправила одну из самых спорных деталей в салоне A5 и Q5
+
Покупатели RTX 5090 и RTX 5080 на сайте ZOTAC жалуются на отмену заказов и последующее повышение цен
1
Пользователь приобрёл Radeon RX 5700 XT всего за $5 в магазине подержанных товаров
+
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
6
Комсомольская правда: Депутат Боярский про использование VPN и МАХ, работу WhatsApp* и Telegram в РФ
2
Энтузиаст подал в тепловые трубки RTX 2060 ледяную воду и снизил температуру GPU на 57°C
9
В СМИ выясняют автора названия "дискомбобулятор" для загадочного оружия, упомянутого Трампом
4
BioWare требуется производственный директор для работы над новой Mass Effect
+
На спутниковых снимках замечен прогресс Китая в строительстве авианосца с ядерной силовой установкой
+
Xiaomi готовит смартфон Poco X8 Pro Iron Man Edition
+

Популярные статьи

Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
3
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
2

Сейчас обсуждают

Comandante
12:20
Можешь не пыжиться своей галиматьёй, сайт труп.
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
Андрей Касянчук
12:19
Мы обманываем намного наглее? 😉😁
Пользователь купил RTX 4080 за $150 и получил видеокарту с перемаркированным GPU от RTX 3050
Wanderen
12:19
У меня с 2012 года стоит комп ( не продавал в своё время. так и остался , под просмотр ютюб ,фильмов и т.д.) Основной комп был с 3060 12гб. а когда его АПнул до 5070 , 3060 поставил в старый комп 201...
Как собрать дешевый игровой ПК на основе ОЗУ DDR3 в 2026 году и во что можно будет на нем поиграть
OgoGoLog
12:17
Какое же тупое фанатство... Там на DTF вчера войны консольщиков и пекарей были. Свой вклад внёс?
Релиз Fable в 2026 году — в ожидании звонкого провала
Alex PAW
12:14
у богатых свои причуды... это не богатые - это зажравшиеся, вот нахрена им штат в 20 тысяч человек??? сколько реально хороших игр убисофт выпустил за последние 5 лет????? 30 человек сделали Экспедици...
Инсайдер: Ремейк Prince of Persia The Sands of Time перед его отменой был готов на 99,99%
222
11:51
впаривают папусам повестку
В Минэнерго потребность дата-центров для ИИ в электричестве оценили в 2—2,5 ГВт до 2030 года
Alex PAW
11:50
Только может наступить кризис SSD??? Серьезно??? А то что цены УЖЕ в 3 раза выросли - не кризис?
WCCFTech прогнозирует дефицит NAND и резкий рост цен на SSD
Chihonya
11:33
Вот ему)
Politico: Отношение Трампа к Гренландии продемонстрировало уязвимость Канады в Арктике
Midnight Sun
11:15
Чем он будет лучше хотя бы того же Haval Jolion, который за эту цену еще и полноприводный? Ну, кроме обогрева боковых стекол.
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
komatoz2000
11:08
А можно сразу сделать 180 лошадок для спорт версии ? "Можно , но зачем" Автоваз - другого от тебя и не ждали. добавить лошадок чутка, но сверху лям с горкой цены насыпать - это так по вазовски... тьф...
«АвтоВАЗ» раскрыл ключевые достоинства грядущего кроссовера Lada Azimut на фоне конкурентов
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter