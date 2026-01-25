Контракт заключён с компанией Raytheon

Военно-морские силы США заключили контракт с компанией Raytheon общей стоимостью 380,8 миллионов долларов на модернизацию крылатых ракет большой дальности BGM-109 Tomahawk. Об этом сообщает издание Army Recognition, приводя данные с официального сайта Пентагона.

В рамках данного контракта будет проведено усовершенствование и повторная сертификация неопределённого количества ракет Tomahawk, которая позволит продлить срок эксплуатации дальнобойных средств поражения.

Может быть интересно

Raytheon будет выполнять работы на своих предприятиях в различных штатах. Ожидается, что модернизация всех ракет будет завершена к апрелю 2029 года. Примечательно, что Пентагон упоминает использование 99,4 миллионов долларов из средств программы Foreign Military Sales (FMS), которая направлена на иностранные военные продажи. Таким образом, часть модернизуемых ракет – экспортные версии.

BGM-109 Tomahawk был принят на вооружение США ещё в 1980-х годах. С тех пор крылатая ракета большой дальности остаётся одним из основных дальнобойных вооружений американской армии, поэтому продолжает получать новые модификации и проходить модернизацию.