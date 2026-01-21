Компания может получить контракт от Парижа стоимостью около 1 млрд евро

Компания Renault подтвердила намерения производить во Франции дальнобойные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) ударного типа Chorus в рамках сотрудничества с компанией Turgis Gaillard. Партнёрство между компаниями может привести к получению 10-летнего контракта от Парижа общей стоимостью около 1 миллиарда евро.

БПЛА Chorus представляет собой дрон-камикадзе большой дальности, который предназначен как для нанесения ударов, так и выполнения разведывательных, наблюдательных миссий. Беспилотник ориентирован на массовое производство. Французские СМИ описывают его как крупный дрон длиной около 10 метров с размахом крыльев 8 метров для полётов со скоростью 400 километров в час на высоте до 5 километров. Такие характеристики соответствуют стандартному представлению об ударных БПЛА вроде иранских Shahed.

Вышеупомянутая компания Turgis Gaillard самостоятельно разработала дрон, но решила объединиться с более крупной Renault, которая имеет значительные производственные мощности во Франции. Производство корпуса наладят в Ле-Мане, в то время как двигатель будут делать в Клеоне. В планах компаний производить до 600 БПЛА Chorus в месяц, то есть около 20 дальнобойных дронов-камикадзе в день.