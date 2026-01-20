Сайт Конференция
Nacvark
Великобритания удваивает количество морских пехотинцев в Арктике
Контингент войск увеличится с 1 до 2 тысячи человек личного состава

На сайте правительства Великобритании опубликовано заявление министра иностранных дел страны Иветт Купер, которая подняла вопрос безопасности в Гренландии и в Арктике в целом. Помимо того, что Купер подтвердила принадлежность Гренландии к Дании, чиновник озвучила конкретные планы Лондона по увеличению присутствия в арктическом регионе.

Британский министр напомнила, что последние 50 лет морские пехотинцы проводят тренировки в норвежской зоне Арктики. В планах Великобритании в течение трёх лет удвоить количество задействованных в учениях военнослужащих с 1 до 2 тысячи человек личного состава. Британская армия также станет более активно принимать участие в учениях, проводимых в Северной Атлантике и Крайнем Севере в течение этого года.

Иветт Купер упомянула заключённое в прошлом году соглашение между Великобританией и Норвегией под наименованием Lunna House. Страны будут совместно эксплуатировать новый флот фрегатов Type 26, который предназначен для обнаружения подводных лодок и защиты важной подводной инфраструктуры.

Купер в своём заявлении упоминала США, в частности президента страны Дональда Трампа (Donald John Trump), подтвердив приверженность Лондона диалогу с Вашингтоном относительно арктической безопасности. Великобритания призывает союзников действовать совместно в рамках НАТО, определяя конструктивные пути для сотрудничества.

#великобритания #арктика
Источник: gov.uk
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter