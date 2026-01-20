Правительство США не выполнило обязательства перед Японией по поставкам оружия на сумму примерно 1,1 триллиона йен (около 6,9 миллиарда долларов) в рамках программы Foreign Military Sales (FMS). Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на опубликованный в этом месяце аудиторский отчёт Счётной палаты Японии.
Аудиторы акцентируют внимание на том, что Пентагон не осуществил поставки по 118 контрактам, даже по истечению более пяти лет с момента подписания контракта. Из-за задержек, обусловленных промедлениями американского оборонного-промышленного комплекса, японские вооружённые силы были вынуждены использовать устаревшее оборудование.
В пример приводят ситуация с поставками оборудования для технического обслуживания самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye. США не поставили Японии необходимое оборудование в сроки, что повлияло на возможности японских военно-воздушных сил поддерживать парк самолётов ДРЛО.
Дело в том, что определяемые США сроки в рамках FMS, являются лишь ориентировочными и не накладывают конкретных обязательств. Правительство США может откладывать поставки оборудования из-за пересмотра приоритетов или других субъективных причин, не согласовывая окончательное решение с заказчиком. Помимо этого, Токио, как и любой другой заказчик американского оружия, де-юре не является стороной соглашения оборонной сделки, поскольку договор о закупке оборудования происходит между правительством США и конкретной компанией. Как итог, японские власти не имеют возможностей для оспаривания сроков поставок или других элементов контракта.