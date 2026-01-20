Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на январский отчёт Счётной палаты Японии

Правительство США не выполнило обязательства перед Японией по поставкам оружия на сумму примерно 1,1 триллиона йен (около 6,9 миллиарда долларов) в рамках программы Foreign Military Sales (FMS). Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на опубликованный в этом месяце аудиторский отчёт Счётной палаты Японии.

Аудиторы акцентируют внимание на том, что Пентагон не осуществил поставки по 118 контрактам, даже по истечению более пяти лет с момента подписания контракта. Из-за задержек, обусловленных промедлениями американского оборонного-промышленного комплекса, японские вооружённые силы были вынуждены использовать устаревшее оборудование.

В пример приводят ситуация с поставками оборудования для технического обслуживания самолётов дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) E-2D Advanced Hawkeye. США не поставили Японии необходимое оборудование в сроки, что повлияло на возможности японских военно-воздушных сил поддерживать парк самолётов ДРЛО.

Дело в том, что определяемые США сроки в рамках FMS, являются лишь ориентировочными и не накладывают конкретных обязательств. Правительство США может откладывать поставки оборудования из-за пересмотра приоритетов или других субъективных причин, не согласовывая окончательное решение с заказчиком. Помимо этого, Токио, как и любой другой заказчик американского оружия, де-юре не является стороной соглашения оборонной сделки, поскольку договор о закупке оборудования происходит между правительством США и конкретной компанией. Как итог, японские власти не имеют возможностей для оспаривания сроков поставок или других элементов контракта.