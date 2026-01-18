Об этом сообщает издание Defence Blog, ссылаясь на южнокорейские СМИ

Правительство Марокко рассматривает возможность приобретения у Южной Кореи до 400 танков K2 Black Panther и зенитно-ракетного комплекса Cheongung. Об этом сообщают южнокорейские и марокканские СМИ, на которые ссылается издание Defence Blog.

По данным издания, идея о приобретении южнокорейских танков появилась когда министр промышленности и торговли Марокко Риад Меззур посетил Сеул для подтверждения заинтересованности. Представители обеих стран тогда обсудили промышленное и военное сотрудничество. В то же время южнокорейские СМИ пишут, что Марокко решило не полагаться на устаревшие танки, стремясь к приобретению гибкой и эшелонированной бронетанковой системы.

В случае, если информация подтвердится, для Южной Кореи сделка станет крупнейшей на рынке стран Африки, а марокканская армия получит танки нового поколения. В настоящее время страна полагается на устаревшие танки M1A1 Abrams (США) и Т-72 (СССР).

K2 Black Panther представляет собой танк весом 55 тонны с 120-мм орудием, который сочетает современную бронезащиту с высоким уровнем мобильности. Пока что танк преимущественно используется Южной Кореей и Польшей, которые уже внедрили в него антидроновую защиту.