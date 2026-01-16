Анкетирование обязательно для всех юношей, в то время как решение о прохождении службы принимает каждый самостоятельно

Министерство обороны Германии разослало письма 18-летней молодёжи, родившейся в 2008 году, для прохождения ими анкетирования относительно их пригодности и мотивации к прохождению военной службы на добровольной основе. Об этом сообщает издание Stern, приводя слова начальника кадрового отдела Бундесвера Германии Роберта Зигера.

Буквально недавно немецкое оборонное ведомство разослало первые 5 тысяч писем, планируя еженедельно рассылать до 12,5 тысяч анкет. Само письмо содержит в себе брошюру с дополнительной информацией, а также QR-код, перейдя по которому можно пройти анкетирование. Заполнение анкет юношами является обязательным, в то время как женщины могут это сделать по собственной инициативе.

В этом году в Германии начала действовать реформа военной службы, предусматривающая введение добровольной военной службы. Речь идёт о формате срочной службы для молодёжи в возрасте от 18 до 25 лет, но на добровольной основе. По итогам анкетирования молодёжь будет получать предложение о прохождении военной службы, хотя окончательное решение остаётся за кандидатом.

Предполагается, что такой поход позволит значительно увеличить резерв вооружённых сил и пополнить ряды регулярной армии. Однако общественность встревожена подобными тенденциями, учитывая, что действующее правительство Германии не исключает возвращение к всеобщей воинской повинности. Тем не менее, пока военная служба является добровольной.