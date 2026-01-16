По крайней мере, ответственные органы уже ищут подрядчиков для получения информации

Военно-морские силы США рассматривают возможность приобретения пулемётов GAU-24A для замены всех других образцов на базе небезызвестной платформы M134 Minigun. Об этом сообщает издание The War Zone, ссылаясь на опубликованный запрос информацию к промышленности на официальном сайте государственных закупок SAM.gov.

В официальном запросе говорится, что Командование военно-морских авиационных систем (NAVAIR) ищет поставщиков, способных производить GAU-24/A в соответствии с выдвигаемыми требованиями. В конечном итоге рассматривается возможность их заказа для полной замены других пулемётов, то есть речь идёт о стандартизации с использование единого GAU-24/A. Отмечается, что запрос подан для определения соответствующей стратегии закупок.

Потенциальный подрядчик должен поставить первые пять GAU-24A в течение 12 месяцев после заключения контракта для приёмочных испытаний. После этого компания должна иметь возможности для организации производства на уровне не менее 10 единиц GAU-24A в год.

The War Zone напоминает, что на вооружении Армии США находятся тысячи пулемётов M134 Minigun в различных модификациях. Несмотря на примерно одинаковый внешний вид, конструкция имеет заметные различия, что создаёт определённые трудности и проблемы при техническом обслуживании, когда речь идёт о необходимости оперативной доставки комплектующих.