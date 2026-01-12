До 2022 года судно плавало под российским флагом

Пограничная полиция Министерства внутренних дел Грузии в своих социальных сетях сообщила о задержании в субботу нефтяного танкера Caminero (Панама) за нарушение правил судоходства в территориальных водах страны. До 2022 года судно плавало под российским флагом, но позже сменило регистрацию на панамскую.

В официальном пресс-релизе ссылаются на статью Кодекса об административных правонарушениях, по которой капитана судна (гражданин Турции) оштрафовали на сумму 15 тысяч лари (около 5,5 тысяч долларов). Статья предусматривает административную ответственность в случае вхождения в территориальные воды страны без разрешения, отклонения курса от разрешённого маршрута, отключения экипажем спутниковой навигации, якорной стоянки в запрещённом месте и игнорировании требований береговой охраны. Не уточняется, что именно из вышеперечисленного нарушил конкретно Caminero.

После уплаты штрафа нефтяной танкер был освобождён, что позволило ему продолжить плавание. Мониторинговые сервисы указывали на нахождение Caminero в Чёрном море по состоянию на 11 января.