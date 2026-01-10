Система изначально разрабатывалась для кораблей, поэтому необходимы инвестиции в дополнительные технологии

Издание The Times, ссылаясь на собственные источники, пишет, что Великобритания планирует использовать разработанное лазерное оружие направленной энергии DragonFire для защиты военных баз и критической инфраструктуры от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА). Система изначально предназначалась для интеграции с эсминцами Type 45, но теперь речь идёт также об использовании на суше.

Британские власти планируют инвестировать в дополнительные технологии порядка 20 миллионов фунтов стерлингов, что позволит установить DragonFire на наземную установку. Пока непонятно, кто именно будет заниматься лазерной системой наземного базирования и в какие сроки она будет разработана. В прошлом году Великобритания выделила 316 миллионов фунтов стерлингов компании MBDA, чтобы она установила готовые системы на британские эсминцы уже к 2027 году.

Лазерное оружие рассматривается как одно из наиболее эффективных средств противодействия БПЛА, поскольку стоимость одного выстрела составляет около 10 фунтов стерлингов. При этом точность DragonFire позволяет поразить цель размером с монету на расстоянии до одного километра. Нюанс в лишь в том, что лазер способен перехватывать только дозвуковые цели, которые летят со скоростью до 650 километров в час (крылатые ракеты и дроны).