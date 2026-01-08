Решение имеет важное значение, учитывая значимость сирийского государства для общей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке

После того как в конце 2024 года в Сирии произошла смена власти, Израиль расширил подконтрольную ему буферную зону, заняв часть сирийских территорий на юго-западе страны. Дамаск не стал вступать в открытый конфликт с Тель-Авивом, учитывая нестабильную ситуацию внутри страны. Позже появлялась информация о взаимодействии сирийских и израильских разведок, которая теперь косвенно подтверждена заявлением Государственного департамента США.

В заявлении американского внешнеполитического ведомства говорится, что в Париже, при посредничестве Вашингтона прошла встреча высокопоставленных израильских и сирийских чиновников. Стороны договорились создать канал коммуникации, который будет действовать под контролем США. Новый механизм взаимодействия затрагивает обмен разведывательной информацией, вопросы военной деэскалации и «коммерческих возможностей под контролем США».

Решение представляет важность для общей ситуации в сфере безопасности на Ближнем Востоке, поскольку Сирия до недавних пор являлась одной из стран, с которым у Израиля мог в будущем возникнуть военный конфликт, на фоне территориальных притязаний. Помимо этого, до смены власти, Сирия была транзитной зоной для доставки оружия из Ирана в Ливан, где действует шиитская группировка «Хезболла». Теперь же, судя по всему, Тель-Авив и Дамаск будут взаимодействовать, чтобы не допустить военный конфликт.

При этом в заявлении Государственного департамента США нет никакой информации относительно планов Израиля на аннексированный участок Голанских высот. Следует также подчеркнуть, что теоретически, в будущем Израиль может договориться с Сирией об использовании воздушного пространства страны израильской авиацией для возможных ударов по Ирану.