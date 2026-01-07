Производитель позиционирует их как беспилотные истребители

Руководитель учебно-тренировочного центра Baykar Technologies (Турция) Халил Акар, чьи слова приводят турецкие СМИ, заявил о произведённых компанией пяти прототипов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Bayraktar Kızılelma, а также двух серийных образцов дрона. Ожидается, что два серийных БПЛА будут переданы турецким вооружённым силам в первом квартале этого года.

В настоящее время компания готовится к старту обучения операторов и технических специалистов, которые будут обслуживать БПЛА Bayraktar Kızılelma. Примечательно, что для выполнения операции на Kızılelma, от взлёта до посадки, необходимы сразу два пилота, хотя теоретически для управления миссией достаточно лишь одного.

Baykar Technologies позиционирует свой БПЛА Bayraktar Kızılelma как беспилотный боевой самолёт, поскольку размах крыла дрона составляет 10 метров, что соответствует размерам истребителя F-16. Помимо этого, максимальная взлётная масса беспилотника составляет 8,5 тонн, из которых 1,5 тонны – полезная нагрузка. Его продолжительность полёта равна 3 часам. Технические характеристики сочетаются с малой заметностью в связи с особенностями конструкции. В конечном итоге Kızılelma представляет собой полноценный беспилотный самолёт, который имеет низкую радиолокационную заметность, но в то же время способен выполнять полноценные ударные операции.