В этом году Военно-воздушные силы Южной Кореи могут получить на своё вооружение новые двухдвигательные истребители четвёртого (4++) поколения KF-21 Boramae. Об этом сообщает издание Army of Recognition со ссылкой на южнокорейские СМИ.

Ожидается, что в этом году южнокорейский оборонно-промышленный комплекс сможет выпустить первую серийную партию новых истребителей для собственных военно-воздушных сил. Как известно, в Сеуле рассматривают KF-21 в качестве альтернативы американским F-35, делая акцент на малозаметности. Первый прототип истребителя данной модели появился на свет в 2021 году.

После того, как в этом году истребители будут поставлены военно-воздушным силам, южнокорейские военные приступят к их оснащению средствами поражения наземных целей. Таким образом, уже в 2027 году страна может получить многоцелевые стелс-истребители собственного производства. Это также открывает дорогу к экспорту новых самолётов, ведь стране уже удалось продать лёгкие истребители FA-50 Fighting Eagle ряду стран, включая Польшу, Объединённые Арабские Эмираты и Филиппины.