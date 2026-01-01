Речь идёт о новой системе, устанавливаемой гусеничное шасси

Министерство обороны Польши подписало контракт с компанией Huta Stalowa Wola (входит в Polska Grupa Zbrojeniowa) на разработку системы дистанционного минирования Baobab-G. Речь идёт о новой системе наподобие Baobab-K, но устанавливаемой уже на гусеничное шасси. В рамках данного контракта польская компания получила на разработку 1 миллиард злотых (около 240 миллионов евро). Baobab-K на колёсном шассиОжидается, что первые системы будут переданы польским вооружённым силам уже в 2029 году. Разработка новой системы дистанционного минирования на базе гусеничного шасси имеет важную роль для возведения минных полей в труднопроходимой местности. При этом польская армия ещё в 2023 году заказала 24 колёсные системы Baobab-K со сроками поставок в период с 2026 по 2028 годы.

Baobab-G управляется экипажем из двух человек, поскольку большая часть механизмов автоматизированы. Система оснащена шестью пусковыми установками, способными развернуть до 600 противотанковых мин, покрывающих площадь примерно 1800 метров в длину и 180 метров в ширину менее чем за 30 минут.