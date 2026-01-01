Судно задержано по подозрению в обрыве подводного кабеля

Вчера утром финская телекоммуникационная компания Elisa Oyj сообщила об обнаружении в Финском заливе повреждённого подводного кабеля, соединяющего Эстонию и Финляндию. Информацию подтвердили местные власти, после чего началось расследование.

Полиция Финляндии пришла к выводу, что к обрыву кабеля может быть причастен танкер Fitburg, следовавший из Санкт-Петербурга в сторону Израиля. Дело в том, что судно на протяжении нескольких часов держало якорь в воде, а это, в свою очередь, могло привести к повреждению подводной инфраструктуры. Финляндская пограничная служба подтвердила, что во время приближения к судну его якорь был в воде.

Финляндией была организована совместная операция с использованием вертолёта и патрульного корабля, по итогам которой на борт танкера была осуществлена высадка тактической группы спецназа пограничной службы. Генеральная прокуратура страны выдала ордер на задержание судна в связи с имеющимися подозрениями причастности к обрыву кабеля в Финском заливе. В настоящее время Fitburg отправлен на безопасную якорную стоянку в территориальных водах Финляндии. Экипаж судна состоит из 14 человек с гражданством России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.