Nacvark
Пограничная служба Финляндии высадилась на борт вышедшего из России танкера Fitburg
Судно задержано по подозрению в обрыве подводного кабеля

Вчера утром финская телекоммуникационная компания Elisa Oyj сообщила об обнаружении в Финском заливе повреждённого подводного кабеля, соединяющего Эстонию и Финляндию. Информацию подтвердили местные власти, после чего началось расследование.

Полиция Финляндии пришла к выводу, что к обрыву кабеля может быть причастен танкер Fitburg, следовавший из Санкт-Петербурга в сторону Израиля. Дело в том, что судно на протяжении нескольких часов держало якорь в воде, а это, в свою очередь, могло привести к повреждению подводной инфраструктуры. Финляндская пограничная служба подтвердила, что во время приближения к судну его якорь был в воде.

Финляндией была организована совместная операция с использованием вертолёта и патрульного корабля, по итогам которой на борт танкера была осуществлена высадка тактической группы спецназа пограничной службы. Генеральная прокуратура страны выдала ордер на задержание судна в связи с имеющимися подозрениями причастности к обрыву кабеля в Финском заливе. В настоящее время Fitburg отправлен на безопасную якорную стоянку в территориальных водах Финляндии. Экипаж судна состоит из 14 человек с гражданством России, Грузии, Казахстана и Азербайджана.

#россия #финляндия #финский залив
Источник: rus.err.ee
Популярные новости

Археологи реконструировали найденное в 1927 году в гробнице в Гизе платье из бисерной сетки
+
РБК: Рунет в понедельник вечером пережил второй крупный сбой за 3 дня
5
РБК: Минцифры говорит о трудностях обнаружения VPN на мобильных устройствах Apple
3
Затонувший 137 лет назад корабль нашли на дне озера Мичиган в удивительной сохранности
1
В Intel показали свою нейронную технологию для сжатия текстур до 18 раз
4
На нью-йоркском международном автосалоне представили самые быстрые и роскошные автомобили мира
+
Принадлежащий «Росатому» производитель электроники завершил год с убытком в 464 миллиона рублей
6
Intel Arc Pro B70 вышла в лидеры рынка рабочих GPU дешевле $1000
+
Франция заработала 12,8 млрд евро на перевозке своего золота из США
3
Intel продолжает производство процессоров Core 14-го поколения и чипсетов для плат с сокетом LGA1700
+
Rockstar не переписывала движок для GTA 6 с нуля
+
Intel выпустила мобильный процессор Core Ultra 7 251HX
+
«Известия»: хакеры незаметно проникли в инфраструктуру каждой пятой российской компании
+
Роскосмос подтвердил сроки сведения МКС с орбиты и создание российской станции к 2030 году
4
3DMark признал подход REDMAGIC нарушением правил тестирования смартфонов и исключил из рейтинга
+
Миссия Artemis II в понедельник доберётся до обратной стороны Луны
1
AMD Ryzen 9 9950X3D2 начали замечать в каталогах интернет-магазинов
+
Эксперт прогнозирует исчезновение массовых VPN в России к концу 2026 года
1
Астронавты NASA совершили самое самое дальнее путешествие от Земли в истории человечества
+
Новый техпроцесс может не дать значительного прироста скорости для Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro
+

Популярные статьи

«Вампиры бархатного зала», «Я иду искать 2»: субъективный краткий обзор фильмов
1
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
3
Продал 350 книг на сайте Литрес. Сколько заработал? Скрины, личный опыт
12
Топ-7 игр с объективизацией и пошлыми шутками (18+) на PlayStation 3
2
Обзор и тестирование видеокарты Gigabyte Intel Arc A380 GAMING OC 6Gb GDDR6
+
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
4
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 2
1
«Legacy of Kain: Defiance Remastered» — очень краткий обзор игры
+
Разработка и выпуск новой версии бенчмарка под названием ChimbaBenchXPL (Alpha-3). Часть 3
+

Сейчас обсуждают

Barash
02:42
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
asdf2026
02:15
>В XVIII веке бытовало выражение «Голь на выдумки хитра» В моём детстве часто так говорили. Получается я жил в XVIII веке. Наверно я вампир
Побеждаем кризис оперативной памяти
Waramagedon
01:01
В каком месте слабый двигатель на 147 лошадиных сил? Это 108,12 КВт. Это почти как старая 6 цилиндровая бэха Е34 110КВт. для Весты с ее весом пушка. А то что нет турбины, это ограждает от кучи пробле...
Поселение майя возрастом более двух тысяч лет обнаружили на дне озера Атитлан в Гватемале
Waramagedon
23:58
аэрогриль для тех у кого нет духовки или места для духовки.
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Waramagedon
23:57
Танки потянет даже полено или ведро
Обзор аэрогриля Cosori TurboBlaze Air Fryer 6.0 л
Василий Тругов
23:50
Статьи зистаха интересно не читать а сразу идти в комментарии. Хоть поржать можно
12 полезных программ, которые я устанавливаю на ПК после переустановки Windows. Часть 2
zik3ak
23:28
Ультра-вонь. Каеф.
DCS: первый складной смартфон Apple может получить название iPhone Ultra
swr5
23:19
Враньё на вранье. У них за пару лет уже был прописан сценарий инфоосвещения этого события: что, когда и у кого должно сломаться, какие действия кто и что делает и т.п..
В NASA рассказали о причине использования экипажем Artemis II старых планшетов на базе Windows
Waramagedon
22:39
Видать ещё лет 10 будут рулить 1060 и 580 )))
Ряд видеокарт Asus Radeon RX 9070 XT внезапно подорожал на 7-18% в магазине производителя
Roditch
22:31
К 2300 году политическая карта мира может очень сильно измениться.
Live Science: Таяние льдов в Антарктиде откроет доступ к залежам золота и серебра
