Вашингтон препятствует экспорту нефти, из-за чего потребность в добыче падает

Издание Bloomberg, ссылаясь на собственные источники, пишет, что в Венесуэле начали закрывать нефтяные скважины в связи с продолжающейся блокадой США в Карибском море. Как известно, американская армия блокирует проход венесуэльских судов, захватывая выходящие из портов Венесуэлы танкеры с нефтью.

По данным издания, 28 декабря была закрыта скважина в районе Ориноко, принадлежащая государственной компании Petroleos de Venezuela SA. Решение обусловлено накоплением больших запасов нефти, складировать которую в таких объёмах не получается из-за американской блокады. Источники издания утверждают, что добыча на скважинах будет сокращена как минимум на 25% – до 500 тысяч баррелей нефти в сутки. Предстоящее сокращение составляет 15% от общей добычи нефти в Венесуэле, которая в настоящее время составляет 1,1 миллиона баррелей в сутки.

В материале издания подчёркивают, что принятое решение о закрытии скважин является крайним шагом. Дело в том, что возобновление добычи будет усложнено операционными трудностями и высокими затратами на перезапуск.

Один из источников Bloomberg утверждает, что фактическое решение было принято ещё 23 декабря. План заключается в том, чтобы закрыть скважины в районе Хунин, где добывается больше всего тяжёлой нефти, а затем перейти к остальным районам, Аякучо и Карабобо, где добыча меньше.