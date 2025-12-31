Компания Boeing (США) получила контракт от Министерства обороны США общей стоимостью 8,6 миллиарда долларов на поставку истребителей F-15, предназначенных для Военно-воздушных сил Израиля. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на официальное заявление Пентагона.

В рамках данного контракта будет осуществлено конструирование, производство и испытание 25 истребителей F-15 в конфигурации IA, которые впоследствии будут переданы израильским военно-воздушным силам. Контракт предусматривает опцион на дополнительную поставку ещё 25 истребителей. Производство истребителей будет происходить на предприятии Boeing в Сент-Луисе, которое недавно вновь было запущено после трёхмесячной забастовки рабочих.

Ожидается, что все заказанные истребители будут поставлены Израилю до 31 декабря 2035 года, то есть в течение следующих 10 лет. Информация о заказе Израилем новых истребителей американского производства появилась после того, как премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху посетил Белый дом для встречи президентом США Дональдом Трампом.