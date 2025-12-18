Последний раз польский ОПК производил мины ещё в Холодную войну

Польша впервые со времён Холодной войны возобновит производство противопехотных мин для их размещения на границе с Россией (Калининградская область) и Белоруссией в рамках плана по строительству многоуровневой оборонительной линии «Восточный щит» протяжённость около 800 километров. Об этом сообщает издание Reuters, ссылаясь на заявления польских официальных лиц и планы промышленности.

Заместитель министра обороны Польши Павел Залевский подтвердил данную информацию, подчеркнув, что в случае избыточного производства возможна поставкам противопехотных мин союзникам, например, Украине. Ожидается, что производством противопехотных мин займётся польская государственная компания Belma, которая уже производит другие типы мин. Всего будет изготовлено порядка 5 - 6 миллионов различных мин, включая противопехотные. Пока производственные темпы Belma ограничены выпуском около 100 тысяч мин в год, но уже в следующем году предприятие увеличит производство в 12 раз – до 1,2 миллиона единиц.

Стоит напомнить, что в этом году Польша официально вышла из Оттавского договора, устанавливающего запрет на хранение, производство и размещение противопехотных мин. Польское правительство посчитало, что придерживаться этих договорённостей больше невозможно с учётом текущих тенденций в сфере безопасности.