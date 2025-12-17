Осталось только завершить передачу истребителей

Компания Lockheed Martin (США) сообщила о завершении производства всех истребителей F-16 Block 70 для Словакии и Болгарии. Братислава заказала 14 истребителей в 2018 году, в то время как София на следующий же год разместила заказ ещё на 8 самолётов данного типа.

Спустя 7 лет американская компания всё же завершила производство заказанных истребителей, которые успешно прошли приёмку в соответствии с американскими требованиями программы по продаже военной техники иностранным государствам.

F-16 Block 70 является современной модификацией истребителей четвёртого поколения, получившей радар APG-83 AESA, конформные топливные баки, передовую цифровую кабину, ресурс в 12 тысяч часов и систему автоматического предотвращения столкновений с землей (Auto GCAS).

Теперь США осталось завершить заказ, передав последние истребители Словакии и Болгарии. Следует добавить, что переправка F-16 Block 70 из США в Европу потребует осуществления как минимум нескольких дозаправок, поэтому странам остаётся ждать, когда для них найдётся свободный самолёт-заправщик KC-46.