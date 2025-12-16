Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
Axios: Военное командование США и Украины обсудит территориальные вопросы в выходные
По данным издания, военные будут изучать карты

Издание Axios, ссылаясь источник в лице американского чиновника, пишет, что на выходных, на территории США (предположительно – в штате Майами) состоится новая встреча украинской и американской переговорной группы в рамках усилий Вашингтона по мирному урегулированию. В этот раз переговорщиками будут военные, то есть представители военного командования обеих стран.

По данным издания, украинские и американские офицеры будут изучать карты. По всей видимости, речь идёт о возможном формировании линии разграничения, которая выступит в качестве временной государственной границы между Украиной и Россией. Президент США Дональд Трамп (Donald John Trump) уже ранее соглашался с позицией Киева, что нельзя установить режим прекращения огня посреди поля или населённого пункта. Вместо этого необходимо разработать карту с отображением новой демаркационной линии. Предметом обсуждения могут стать сразу как минимум четыре области в их административных границах: Запорожская, Херсонская, Харьковская и Сумская. Основная проблематика подобных обсуждений в том, что соглашение должно выглядеть справедливо как по отношению к Украине, так и России. В противном случае – усилия США сойдут на нет.

Территориальный вопрос остаётся одним из самых сложных в контексте мирного урегулирования. По словам иностранных СМИ, ссылающихся на американских чиновников, 90% вопросов были закрыты. Вопрос о членстве Украины в НАТО, судя по всему, тоже исчерпан: американские власти предлагают Киеву гарантии безопасности, аналогичные пятой статье Вашингтонского договора, чего и хотели украинские чиновники.

#украина #сша
Источник: axios.com
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter