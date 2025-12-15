Будет закрыт завод в Дрездене, открытый в 2022 году

Компания Volkswagen впервые за свою историю закрывает свой автомобилестроительный завод в Германии в рамках пересмотра пятилетнего инвестиционного бюджета. Об этом сообщает издание Financial Times.

Под закрытие попал завод в Дрездене, открытый ещё в 2002 году. Предприятие выпустило менее 200 тысяч автомобилей, что не составляет и половины годового объёма производства головного предприятия компании в Вольфсбурге. Закрытие завода также является частью плана по сокращению штата сотрудников на 35 тысяч человек. Главный исполнительный директор Volkswagen Томас Шефер признаёт, что принять решение о первом за 88 лет существования компании закрытии завода было тяжело, но с экономической точки зрения оно было попросту необходимо.

Financial Times акцентирует внимание на том, что первое закрытие завода Volkswagen происходит на фоне растущего давления рынка. В Европе сокращается спрос на бензиновые автомобили, Китай не проявляет особой заинтересованности к данной марке, а пошлины США делают американский рынок не таким доступным, каким он был ещё год назад. В октябре финансовый директор компании Арно подтвердил, что прогнозируемый денежный поток близок к нулевому, хотя появилась тенденция в сторону небольшой рентабельности. Так или иначе, немецкий автопроизводитель сталкивается с серьёзными трудностями, о чём свидетельствует принятое решение.