Nacvark
Китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров возрастом 200 млн лет
Это первое открытие отпечатков динозавров в уезде Дуцзянъянь

В уезде Дуцзянъянь (провинция Сычуань) китайские палеонтологи обнаружили следы динозавров возрастом 200 миллионов лет. На каменной стене исследователи увидели более 20 отпечатков динозавров, подлинность которых подтвердила исследовательская группа под руководством доцента Китайского университета геологических наук (Пекин) Син Лиды.

Отпечатки включают в себя следы теропод разных размеров, оставленные плотоядными динозаврами, а также следы хиротериевого типа, которые напоминают человеческую руку и приписываются ранним рептилиям-архозаврам. Учёные акцентируют внимание на том, что по меньшей мере четыре слоя сохранили следы. Это означает, что динозавры жили в пещере в течение продолжительного времени.

Рядом с обнаруженными следами находились фрагменты окаменевшей древесины, включая упавшие бревна и сохранившиеся вертикальные пни. Такая находка позволяет более подробно узнать об экосистеме, в которой находились динозавры 200 миллионов лет назад. Исследователь из Музея динозавров Цзыгун (провинция Сычуань) Цзян Шань утверждает, что обнаруженные на стенах отпечатки позволят лучше понять раннюю эволюционную историю динозавров в Китае.

#китай #динозавры
Источник: chinadaily.com.cn
