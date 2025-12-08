По крайней мере, Италия не исключает такой исход

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, чьи слова приводит издание Euractiv, в ходе парламентских слушаний допустил, что Германия и Австралия могут присоединиться к программе Global Combat Air Programme (GCAP) по разработке истребителя шестого поколения. В этой программе принимают участие Великобритания, Италия и Япония.

Заявление итальянского министра прозвучало на фоне разногласий между Францией и Германией по собственной программе разработки истребителя шестого поколения – Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 миллиардов евро. Учитывая, что FCAS находится на грани провала, в Берлине рассматривают участие в альтернативных программах.

Крозетто подчеркнул, что чем больше сторон принимают участие в разработке GCAP – тем больше критическая масса для инвестиций, тем больше светлых умов можно объединить, тем выше экономическая отдача и тем ниже издержки для первоначальных участников разработки. Итальянский министр добавил, что Великобритания, Италия и Япония уже работают над условиями, позволяющими третьим странам присоединиться к разработке.

Пока в Германии официально не комментировали возможность присоединения к GCAP, поскольку страна не спешит отказываться от FCAS. Тем не менее, во Франции дали понять, что не планируют придерживаться принципа равноправия в контексте сотрудничества, а Берлин не приемлет главенства Парижа в разработке истребителя следующего поколения.