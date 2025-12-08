Сайт Конференция
Nacvark
Германия может присоединиться к разработке истребителя 6-го поколения GCAP
По крайней мере, Италия не исключает такой исход

Министр обороны Италии Гвидо Крозетто, чьи слова приводит издание Euractiv, в ходе парламентских слушаний допустил, что Германия и Австралия могут присоединиться к программе Global Combat Air Programme (GCAP) по разработке истребителя шестого поколения. В этой программе принимают участие Великобритания, Италия и Япония.

Заявление итальянского министра прозвучало на фоне разногласий между Францией и Германией по собственной программе разработки истребителя шестого поколения – Future Combat Air System (FCAS) стоимостью 100 миллиардов евро. Учитывая, что FCAS находится на грани провала, в Берлине рассматривают участие в альтернативных программах.

Крозетто подчеркнул, что чем больше сторон принимают участие в разработке GCAP – тем больше критическая масса для инвестиций, тем больше светлых умов можно объединить, тем выше экономическая отдача и тем ниже издержки для первоначальных участников разработки. Итальянский министр добавил, что Великобритания, Италия и Япония уже работают над условиями, позволяющими третьим странам присоединиться к разработке.

Пока в Германии официально не комментировали возможность присоединения к GCAP, поскольку страна не спешит отказываться от FCAS. Тем не менее, во Франции дали понять, что не планируют придерживаться принципа равноправия в контексте сотрудничества, а Берлин не приемлет главенства Парижа в разработке истребителя следующего поколения.

#германия #gcap
Источник: euractiv.com
Сейчас обсуждают

DeaDragon
02:57
Молодец Автор. А то всё какая то муть, которая творится за границей.
На Урале запущен новый цех по производству титана
syberroma
02:09
Мне лично фильм понравился, ожидал худшего.
Недиснеевское кино: субъективный обзор фильма «Хищник: планета смерти» без спойлеров
E. S.
01:01
Ожидаемо, кэптан!
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
linux4ever
23:56
Сейчас прибегут поциэнты и скажут, что path tracing это революция, а ты амудятел:
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
D0C
23:36
"Где взять полную, проверенную и структурированную энциклопедию знаний, чтобы разобраться, как починить устройство" Совсем дурак что ли?
Профессия без названия — почему ваша цифровая подпись скоро станет важнее железа
Дима
23:32
Не понял кому и о чём ответ. Я вообще не про ТВ.
В Австралии вступит в силу запрет на социальные сети для детей до 16 лет
Den Fed
23:29
А не ура патриоты что поспешат заявить ? РФ проиграла СВО ? Гнусный тон статейки ....
Почему Киев убедил Соединенные Штаты в необходимости сильной России
dimkahon
23:29
С подключением...
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
OldBrave
23:04
а проблема может заключаться SATA-кабеле... И вообще, ты, наверное, уже так замучил все разъемы постоянными переключениями, что они уже просто дребезжат...
Компьютер работает нестабильно — как найти причину проблемы, показываю на примере моего ПК
daimos
22:59
Эволюция графики, какую мы заслужили
RTX 5080 не обеспечивает стабильные 60 fps в Half-Life 2 с трассировкой пути без генерации кадров
