Nacvark
Норвегия и Украина договорились о совместном производстве БПЛА со следующего года
Первая производственная линия появится в 2026 году, после чего стороны будут работать над её масштабированием

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль в своём официальном Telegram-канале сообщил о подписании соглашения с норвежским коллегой Торе Сандвиком, в рамках которого страны планируют наладить совместное производство беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) украинской разработки.

Основная цель соглашения – быстро развернуть пилотную производственную линию уже в 2026 году. Впоследствии стороны будут работать над тем, чтобы масштабировать производство в Норвегии, поделившись со страной своими технологиями и опытом. Шмыгаль подчеркнул, что интерес Киева заключается в появлении «мощной производственной площадки», которая будет поставлять дроны украинским военным.

Помимо этого, соглашение открывает перспективу научно-исследовательского и конструкторского сотрудничества с ведущими норвежскими институтами. Не уточняется, какие именно украинские БПЛА будут производить в Норвегии. Судя по тексту, вероятнее всего, речь идёт о FPV-дронах или более габаритных беспилотных комплексах, но не о дронах-перехватчиках, поскольку они уже производятся в Великобритании в рамках проекта OCTOPUS.

#украина #бпла #норвегия
Источник: t.me
