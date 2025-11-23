Сайт Конференция
Блоги
Nacvark
В Великобритании запустили производство украинских БПЛА Shark
На это указывают кадры, опубликованные с завода в Саффолке

В сентябре сообщалось об инвестициях украинской компании Ukrspecsystems в строительство двух заводов по производству беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Великобритании. Предприятие планировали построить в городе Милденхолл, расположенном в графстве Саффолк.

Государственный секретарь Министерства обороны Великобритании Джеймс Картлидж, координирующий работу действующего правительства в сфере обороны, опубликовал видео с производственной площадки Ukrspecsystems в Саффолке. Он подчеркнул, что развитие промышленного сотрудничества между Великобританией и Украиной является частью его усилий.

На кадрах видно, как британскому министру демонстрируют украинские БПЛА Shark, использующиеся для корректировки огня артиллерии. Картлидж отметил, что украинская компания, инвестируя в британскую промышленность, увеличивает возможности Украины по военным закупкам. Ukrspecsystems готовы к масштабированию производства БПЛА в Великобритании и ожидают от Лондона закрытия всех «юридических формальностей» для старта расширения предприятия.

Таким образом, на момент ноября 2025 года Ukrspecsystems уже развернули производство в Великобритании. Пока непонятно, о каких масштабах идёт речь, но сам факт демонстрации дронов Shark говорит об определённом прогрессе.

#украина #великобритания #бпла #shark
Источник: x.com
