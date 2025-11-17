Украинские власти готовят «историческое соглашение»

Некоторое время назад Владимир Зеленский анонсировал свою поездку во Франции, где, по его словам, будет подписано «историческое соглашение», направленное на значительное усиление украинских военно-воздушных сил. Как пишет издание Reuters, ссылаясь на собственные источники, визит Зеленского может завершиться подписанием долгосрочного соглашения о сотрудничестве в авиации.

По данным издания, соглашение может предусматривать поставки Украине истребителей четвёртого поколения Dassault Rafale и Mirage 2000 (некоторое количество уже передано стране), систем противовоздушной обороны SAMP-T и ракет-перехватчиков Aster 30. При этом поставки Rafale произойдут не в ближайшие годы, потому что необходима масштабная программа подготовки украинских пилотов. Предполагается, что поставки будут осуществляться из запасов французских вооружённых сил и заказов, но большая часть – именно долгосрочные заказы.

Источники издания подчёркивают, что остаётся неясным финансовая составляющая этого соглашения, а именно – источники финансирования поставок. Аналогично остаётся непонятным, когда и в каких объёмах Украина получит оружие. В любом случае, речь идёт о долгосрочном соглашении, поэтому основным является именно вопрос финансирования.

Стоит напомнить, что Украина уже подписала соглашение с Финляндией, предусматривающее поставки более сотен истребителей JAS-39 Gripen. В планах Киев сформировать военно-воздушные силы из истребителей Gripen, Rafale и F-16.