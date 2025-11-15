Сайт Конференция
Nacvark
Венгрия перенаправит €1,5 млн предполагавшейся Украине помощи на нужды армии Ливана
Об этом решении заявил министр иностранных дел страны Петер Сийярто

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто провёл переговоры с ливанским коллегой Юссефом Рагги, по итогам которых опубликовал пост в социальной сети X, сообщив о решении Будапешта перенаправить 1,5 миллиона евро из Европейского фонда мира на оказание поддержки Вооружённым силам Ливана.

По его словам, средства были предназначены для приобретения оружия Украине, но Венгрия решила использовать свою долю для другой цели – помощь ливанской армии. Сийярто подчеркнул, что установление мира на Ближнем Востоке соответствует национальным интересам Будапешта, а обеспечение стабильности Ливана – играет ключевое значение в реализации этой цели.

Не уточняется, на что именно будут потрачены перераспределённые средства, но стоит отметить, что это уже не первый подобный случай. В феврале этого года Венгрия уже анонсировала перераспределение 991,5 тысячи евро на поддержку Ливана вместо поставок оружия Украине. При этом сложно сказать, насколько такая сумма может внести вклад в поставки оружия Украине или поддержку Ливана, поскольку она незначительная в контексте многомиллиардных потребностей обеспечения вооружённых сил.

#украина #венгрия #ливан
Источник: x.com
