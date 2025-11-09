Бронемашины поступили на вооружение 3-го полка быстрого реагирования

В Японии укомплектовали первое подразделение новыми бронетранспортёрами Patria AMV XP 8x8, разработанными одноимённой финляндской компанией. Об этом сообщается на официальной странице гарнизона Найоро Сил самообороны страны.



Бронетранспортёры поступили на вооружение 3-го полка быстрого реагирования, который провёл церемонию в честь модернизации своего парка бронемашин, а также нанёс свои опознавательные знаки на технику.

Новые бронетранспортёры должны повысить безопасность личного состава, а также общую боеготовность подразделения. Стоит отметить, что изначально 3-й полк быстрого реагирования был пехотным, но в 2022 году его реструктуризовали с последующим увеличением мобильных подразделений.



О поставках Patria AMV XP 8x8 сухопутным войскам Японии сообщалось в сентябре. Страна заменяет устаревшие Type-96 (1996 год разработки) новыми финляндскими бронетранспортёрами, учитывающими индивидуальные потребности японской армии. Суммарно японские военные должны получить 810 бронетранспортёров данного типа. Их производство осуществляется на предприятии Japan Steel Works на острове Хоккайдо.