Планировалось, что они будут доставлены к концу 2026 года, но сроки были сдвинуты из-за изменений в производственных линиях и некоторых технических проблем

В 2019 году Тайвань заказал у США 66 истребителей четвёртого поколения F-16V, оснащённых передовой авионикой и новым радаром, с планом завершения поставок до конца 2026 года. Однако тайваньские военно-воздушные силы до сих пор не получили все заказанные американские истребители.

Как сообщает издание Reuters, ссылаясь на тайваньское оборонное ведомство, в США работают над ускорением производства F-16V для Тайваня, в то время как поставка планирующих авиабомб задерживается. В докладе оборонного ведомства страны подтверждают, что поставка американских истребителей была отложена из-за переноса производственной линии и сбоев.

Для сокращения задержек в поставках подрядчики организовали работу в две смены (по 20 часов в день), намереваясь доставить Тайваню все F-16V. В Тайбэе продолжают следить за ходом работ, рассчитывая на доставку всех самолётов к 2027–2028 году.

Тайвань и США продолжают проводить встречи для реализации соглашения по продаже F-16V, согласовывая графики платежей в зависимости от хода производства, чтобы избежать преждевременных выплат до момента получения истребителей.