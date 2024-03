Согласно опубликованной вакансии, новый дизайнер будет заниматься созданием квестов "от концепции и дизайна до реализации в Unreal Engine 5"

В игровой индустрии разгорается возбуждение в предвкушении нового витка истории одной из самых любимых RPG-тайтлов. Fool's Theory, студия, ответственная за ремейк культовой игры The Witcher, объявила о поиске старшего дизайнера, что является сигналом о начале реинкарнации серии.

реклама

Согласно опубликованной вакансии, новый дизайнер будет заниматься созданием квестов "от концепции и дизайна до реализации в Unreal Engine 5". Это не просто перенос игры на новый движок, но и обещание обновленного и расширенного игрового опыта с добавлением новых квестов, что несомненно внесет свежие нотки в уже знакомый мир.

Fool's Theory, известная своими изометрическими RPG Seven: The Days Long Gone и The Thaumaturge, ведет разработку в тесном сотрудничестве с CD Projekt RED. В команде работают опытные разработчики, которые имели отношение к созданию предыдущих игр серии Witcher, что обещает сохранение духа оригинала при внесении новаторских изменений.

Первая игра серии The Witcher, вышедшая более десяти лет назад, завоевала сердца миллионов благодаря своему мрачному миру, глубокому сюжету и запоминающимся персонажам. Ремейк обещает возродить эти воспоминания, предложив игрокам новые приключения и испытания в уже знакомой вселенной.