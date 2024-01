Мари-Агнес Страк-Циммерманн, депутат от FDP и лоббист в сфере вооружений, критикует замедленный ремонт танков, поставленных Украине, и требует ускорения поставок истребителей F-16 для поддержки Киева

Мари-Агнес Страк-Циммерманн, известная немецкая политик от FDP и лоббист в сфере вооружений, выразила недовольство медленным ремонтом танков, поставленных Украине. Она также призвала к ускорению процесса поставки западных истребителей F-16 в рамках поддержки Киева.

В интервью порталу T-Online Страк-Циммерманн заявила, что слоган "As long as it takes" («Сколько потребуется») теряет смысл, если Европа не будет оказывать Украине более активную поддержку вместе с европейскими партнерами. По её мнению, Украине необходимо больше боеприпасов и запчастей, а также немедленная отправка ракет Taurus для усложнения логистики российской стороны.

Страк-Циммерманн также критикует замедленный процесс поставки истребителей F-16, утверждая, что это необходимо для противодействия превосходству России в воздухе. Она выразила мнение, что замедление в этом вопросе может быть связано с опасениями перед собственной решительностью, что, по её словам, является «горьким разочарованием».