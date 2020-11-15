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Игра «Assassin's Creed Valhalla» вышла довольно качественной и интересной. Есть большое число активностей, интересный сюжет, достойная система боя, хорошая экипировка с возможностью улучшения. Но, даже при всех плюсах игры, она не такая уж оригинальная. Интересная, затягивающая, даже масштабная, но не оригинальная. Некоторые идеи игра позаимствовала у «The Witcher 3: Wild Hunt».

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Экипировка. Улучшать оружие и доспехи в «Assassin's Creed Valhalla» можно в течение всей игры. Необходимые вещи и орудие не нужно будет менять и выкидывать только потому что у них уже низкие неподходящие характеристики, т.к. их можно улучшать. В игре «The Witcher 3» практически так же можно было улучшать доспехи ведьмака.

Атмосфера. Когда мы видим столь яркие и красочные виды, то сразу вспоминаются пейзажи с Ведьмака. В «The Witcher 3» с мрачной атмосферой так же граничили такие яркие и захватывающие пейзажи. В «Valhalla» сравнительно ощутимо все точно так же — мрачно и угнетающе, но с другой стороны атмосферно и захватывающе.

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Окружающая среда. Все, кто играл в Ведьмака знает, что там можно использовать окружающую среду для защиты или нападения. Очень похожие взаимодействия со средой так же есть и в «Assassin's Creed Valhalla». Возможность взаимодействовать с окружающей средой и предметами можно определить при сканировании территории. Но, в этих двух играх есть отличия при сканировании территории и определении действующих предметов.

Медитация. Как и Геральд, викинг Эйвор так же любит помедитировать.

Есть еще много вещей, которые очень похожи в играх The Witcher 3: Wild Hunt и «Assassin's Creed Valhalla», если внимательно их рассматривать, то вы так же найдете и другие схожести.