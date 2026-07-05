Разработчик Misc Games выпустил крупное обновление v0.8.7 для морского симулятора Ships At Sea, которое расширяет возможности офшорных операций, добавляет новое судно и увеличивает лимит мультиплеера

Действие игры разворачивается в районе Лофотенских островов в Норвегии. Игроки развивают карьеру в коммерческом рыболовстве, грузоперевозках и морских услугах.

Главным нововведением стало судно IMT 9604 класса 4 — первое в игре судно для офшорных работ. Оно используется как мобильная морская база и может перевозить на борту 2 вспомогательных катера. Обновление добавило первые контракты на обслуживание офшорных ветряных электростанций, включая задания по буксировке лопастей турбин с использованием нового оборудования.

Изображение: Misc Games

Изображение: Misc Games

Изображение: Misc Games

Изображение: Misc Games

Изображение: Misc Games

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Максимальный лимит выделенных серверов увеличен с 8 до 16 игроков, что позволяет большим группам совместно управлять флотом и выполнять задания.

Кроме того, в игру добавлено динамическое позиционирование, которое помогает удерживать судно на месте, компенсируя ветер, волны и течения.

Разработчики переработали интерфейс верфи и сухого дока, упростив покупку, настройку, улучшение и продажу судов. Улучшены управление судами, поведение судна на воде, системы рыболовства, синхронизация в мультиплеере и общая стабильность.

Обновление v0.8.7 вышло в Steam 2 июля 2026 года.