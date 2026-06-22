Сетевая игра Camelot Unchained получила обновление, направленное на корректировку характеристик персонажей и изменение процесса прокачки

Патч стал первым крупным изменением со времени появления проекта в сервисе Steam. Разработчики изменили подход к созданию героев. Базовые параметры классов зафиксированы при генерации персонажа и жестко привязаны к основным показателям. Числовые значения стартовых характеристик снизились, а отдельные специализации подверглись точечной корректировке.

Авторы переработали механики прогресса. Игрокам станет проще добывать опыт за счет увеличения количества врагов на локациях. Система добычи ресурсов претерпела правки. Количество некоторых материалов при сборе повысилось, а сам процесс добычи стал более комфортным благодаря изменению параметров выпадения.

Изображение: Unchained Entertainment

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Внедрен ряд улучшений пользовательского интерфейса. На картах теперь отображаются имена соратников по группе, приглашение в отряд стало прямым. Звуковая часть проекта получила исправления отдельных эффектов.

Полный перечень правок доступен на официальном сайте игры.