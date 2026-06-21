Канадская студия Soft Rains анонсировала дату выхода Ambrosia Sky: Act Two, финальной главы приключенческой игры Ambrosia Sky

Ambrosia Sky — космический приключенческий симулятор, действие которого разворачивается на заброшенных космических станциях, поглощённых разумным инопланетным грибком. Он уничтожил или заразил большинство людей, оставив после себя мрачные следы чуждой жизни. Игроки берут на себя роль молодой исследовательницы Далии, которая возвращается в родной Кластер, чтобы очистить зараженные объекты с помощью модернизируемого распылителя и достойно похоронить найденные останки.

Игровой процесс расширится за счёт появления неизученных локаций и новых видов опасных экзогрибов. Авторы переработали систему прогресса и добавили дополнительные улучшения снаряжения.

Изображение: Soft Rains

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Новым покупателям на ограниченный срок предоставят скидку 20%. Полная версия обойдётся в 11,99 доллара США. После завершения акции стоимость продукта увеличится до 24,99 доллара.

Финальная глава выйдет шестого августа 2026 года в Steam и станет бесплатным дополнением для владельцев базовой версии, выпущенной прошлой осенью.