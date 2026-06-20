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Inthenews
Инди-хит Meccha Chameleon неожиданно сместил Forza Horizon 6 с вершины продаж Steam
Игра Meccha Chameleon неожиданно стала самой продаваемой в Steam на начало июня 2026 года, потеснив с лидирующей позиции Forza Horizon 6
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Разработанная одним человеком под ником lemorion_1224, игра вышла 9 июня и всего за 10 дней разошлась тиражом более пяти миллионов копий. Невысокая цена (всего 6 евро), по мнению экспертов, стала одним из ключевых факторов стремительного роста популярности.

Meccha Chameleon представляет собой многопользовательские прятки с элементами маскировки, где игроки раскрашивают тела под цвет окружения, чтобы слиться с фоном. Команда ищущих должна обнаружить спрятавшихся за ограниченное время. 

                                                                Изображение: lemorion_1224

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Несмотря на отсутствие статуса Steam Deck Verified, игра полностью совместима с портативными устройствами Valve и имеет поддержку русского языка, что делает её доступной широкой аудитории. 

                                                               Изображение: lemorion_1224

                                                                    Изображение: lemorion_1224

                                                                      Изображение: lemorion_1224

С 9 по 16 июня Meccha Chameleon возглавила топ-20 самых продаваемых игр Steam. За ней следуют Forza Horizon 6, Path of Exile 2, EA Sports FC 26 и Final Fantasy 7 Remake Intergrade. Последняя вошла в пятёрку лидеров благодаря предзаказам спустя год после релиза.

Игра получила 85% положительных отзывов из более чем шести тысяч, хотя пользователи отмечают наличие багов и случаи гриферства. Тем не менее, большинство считают цену вполне оправданной за столь оригинальный проект.

Бурный успех Meccha Chameleon стал главным событием начала лета в игровом сообществе, показав, что инди-разработки способны конкурировать с крупными AAA-хитами и менять расстановку сил на рынке.

#steam #forza horizon 6 #meccha chameleon
Источник: comicbook.com
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