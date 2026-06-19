Проект представляет собой современную интерпретацию оригинальной EverQuest 1999 года.

Авторы сохранили фирменный визуальный стиль и атмосферу оригинала, но расширили игру новыми механиками. В проекте появятся мультиклассирование, гибкая настройка билдов и система улучшения экипировки. Разработчики обещают регулярные обновления, включая дополнения и загружаемый контент. На старте игрокам будут доступны все расы и 3 континента.

При создании EverQuest Legends команда стремилась передать ощущение конца девяностых. Это касается графики, художественного оформления, игровых зон и музыки. Геймплей при этом адаптирован под современные стандарты. Интерфейс переработан, управление заклинаниями и способностями стало проще, а общее удобство игры заметно улучшено.

Изображение: Daybreak Game Company

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Проект рассчитан как на ветеранов, которые хотят вновь окунуться в знакомый мир, так и на новичков, желающих познакомиться с классической вселенной. Разработчики подчёркивают, что опыт в Legends отличается от игры на серверах со специальными правилами.

Релиз EverQuest Legends состоится 28 июля.