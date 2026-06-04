Компания Ubisoft представила «Rayman Legends Retold» — переосмысление культового платформера 2013 года, которое впервые за 10 лет возвращает франшизу в виде новой игры. Релиз «Rayman Legends Retold» состоится 1 октября 2026 года. Игра выйдет одновременно на PS5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch 2 и ПК

Главное новшество коснулось визуального стиля. Разработчики полностью переработали графику, заменив рисованную 2D-эстетику оригинала на трёхмерную. При этом основа геймплея осталась прежней. Игра сохраняет механику сайд-скроллера, а также знаменитые музыкальные уровни, где движения персонажа синхронизируются с ритмом.

Изображение: Ubisoft

Изображение: Ubisoft

Изображение: Ubisoft

В игру добавили новый контент. Помимо знаковых локаций из оригинала, в ремейке появится шестой мир, а также сегменты с полётами на драконах. Разработчики полностью перезаписали озвучку персонажей и добавили кинематографичные кат-сцены.

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Проект создаётся на движке Snowdrop от Ubisoft. Та же технология использовалась в Star Wars Outlaws.

Разработкой руководит студия Ubisoft Montpellier, которая создавала оригинальную игру. Помощь ей оказывает Ubisoft Milan. Проект анонсировали на State of Play в качестве стороннего проекта издательства.