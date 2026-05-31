Inthenews
Три новых эпизода «Симпсонов» выйдут эксклюзивно на Disney+ летом 2026
Анимационный ситком «Симпсоны» (The Simpsons) получит три новых эпизода, которые станут доступны только на стриминговой платформе Disney+ в период с июня по август 2026 года
Первый эпизод, двойная серия «Экстремальное преображение. Версия Гомера» (Extreme Makeover. Homer Edition), появится на платформе 17 июня. В ней Мардж отправляется на свидание с Гомером, но обнаруживает, что за детьми следит только камера дверного звонка. Уставшая от беспокойства, она засыпает и видит сны о том, каким мог бы быть её муж. 

Второй эпизод «Симпсли» (Simpsley) выйдет 3 июля. Это пародия на «Талантливого мистера Рипли», в которой Мардж отправляется в Италию и пытается убедить Скиннера вернуться домой.

Третий эпизод «Жёлтое зеркало» (Yellow Mirror) станет доступен 26 августа. В нем Гомер находит неисправную лампу, раскрывающую шокирующую правду, а Мэгги оказывается в мире, созданном искусственным интеллектом.

Ранее Disney+ уже выпускал короткометражки о семье Симпсонов с 2021 по 2024 год. С декабря 2024 по апрель 2025 года на платформе вышли полнометражные эпизоды «O C'mon All Ye Faithful», «The Past and the Furious» и «Yellow Planet». 

Премьера 38-го сезона сериала на канале FOX состоится осенью 2026 года. Конкретная дата пока не объявлена.

#disney+ #симпсоны #the simpsons
Источник: variety.com
