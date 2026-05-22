Inthenews
Lionsgate перенесла релиз «Воскресение Христа»: часть 1 — 2027, часть 2 — 2028
Lionsgate изменила график выхода эпического библейского фильма Мела Гибсона (Mel Gibson) «Воскресение Христа» (The Resurrection of the Christ), разделив премьеру на два этапа: первая часть выйдет 6 мая 2027 года, а вторая — 25 мая 2028‑го, в день Вознесения по христианскому календарю.

Изначально студия планировала показать первую часть 26 марта 2027 года, в Страстную пятницу, а вторую — 6 мая того же года. Позже студия пересмотрела стратегию проката и увеличила промежуток между двумя частями более чем на год, превратив релиз в длительный двухэтапный запуск. 

Продюсерами ленты выступают Мел Гибсон и Брюс Дэйви от компании Icon Productions, картина станет продолжением «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ) 2004 года, собравшего более 600 млн долларов и ставшего одним из самых кассовых фильмов с рейтингом R.

                                                                  Изображение: Lionsgate

Глава Lionsgate Motion Picture Group назвал Гибсона визионером и отметил, что каждый кадр со съёмочной площадки выглядит как оживший шедевр. По его словам, зрители ждали продолжение «Страсти Христовы» более 20 лет, и студия сделала ставку на масштабный, ритуально выстроенный релиз. 

Сам режиссёр характеризует картину как одну из важнейших частей своей жизни, подчёркивая, что работа над фильмом потребовала полной отдачи, и что эта история — одна из самых значимых в истории человечества.

Источник: screendaily.com
