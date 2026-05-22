Изначально студия планировала показать первую часть 26 марта 2027 года, в Страстную пятницу, а вторую — 6 мая того же года. Позже студия пересмотрела стратегию проката и увеличила промежуток между двумя частями более чем на год, превратив релиз в длительный двухэтапный запуск.
Продюсерами ленты выступают Мел Гибсон и Брюс Дэйви от компании Icon Productions, картина станет продолжением «Страсти Христовы» (The Passion of the Christ) 2004 года, собравшего более 600 млн долларов и ставшего одним из самых кассовых фильмов с рейтингом R.
Глава Lionsgate Motion Picture Group назвал Гибсона визионером и отметил, что каждый кадр со съёмочной площадки выглядит как оживший шедевр. По его словам, зрители ждали продолжение «Страсти Христовы» более 20 лет, и студия сделала ставку на масштабный, ритуально выстроенный релиз.
Сам режиссёр характеризует картину как одну из важнейших частей своей жизни, подчёркивая, что работа над фильмом потребовала полной отдачи, и что эта история — одна из самых значимых в истории человечества.